В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки

На время чемпионата мира будет введен особый противопожарный режим.

В частности, в городах, где пройдут матчи турнира, будет запрещено разводить костры и сжигать траву.

Под запрет попадают в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.

Будет запрещено использовать приспособления для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Штрафы за нарушения для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.