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    В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки

    Теги болельщики ЧМ-2018 политика Футбол

    На время чемпионата мира будет введен особый противопожарный режим.

    В частности, в городах, где пройдут матчи турнира, будет запрещено разводить костры и сжигать траву.

    Под запрет попадают в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов.

    Будет запрещено использовать приспособления для приготовления блюд на углях как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

    Штрафы за нарушения для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей. 

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