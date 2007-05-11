Глава Госдумы: «Мутко отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотреть кандидатуру бывшего главы РФС Виталия Мутко на пост своего заместителя по строительству и региональной политике в должности вице-премьера.

«Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно.

Что касается реакции фракции, она была, скорее всего, больше из-за того, что это решение было неожиданным. Но, как вы понимаете, иногда такие решения, они и дают результат.

Будем надеяться, что эта работа принесет конкретный результат», – сказал Володин.

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