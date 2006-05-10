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    Букмекеры: фаворитом следующего чемпионата России является «Зенит», «Локо» – только четвертый

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Ставки на спорт Оренбург Ставки на футбол Лига Ставок Футбол

    Букмекерская контора «Лига Ставок» опубликовала коэффициенты на победителя российской премьер-лиги в сезоне 2018/19.

    На чемпионство «Зенита» можно поставить за 2.80, шансы на то, что сине-бело-голубые не станут первыми оценены в 1.40.

    «Спартак», по мнению букмекера, финиширует вторым (коэффициент — 3.50). На ЦСКА предлагается поставить за 4.50.

    Чемпион этого сезона «Локомотив» идет на четвертом месте с коэффициентом 8.50.

    Наименьшие шансы на золото у новичков РФПЛ — ставка на «Крылья Советов» или «Оренбург» увеличит банк в 500 раз.

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