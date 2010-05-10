Начо Фернандес: «Криштиану – лучший игрок мира. Месси в числе лучших»

Защитник Начо Фернандес высоко отозвался о нападающем Криштиану Роналду.

«Я считаю Криштиану лучшим игроком мира. Он мой партнер по команде и друг.

То, чего он достиг на протяжении этих лет, стало результатом работы и самопожертвования. Лишь немногие футболисты способны на такие достижения.

Месси в числе лучших в мире. Чтобы остановить его, нужно быть полностью сконцентрированным, и даже в таком случае сделать это очень сложно.

Несомненно, мы ведем речь о лучших футболистах в истории. Я рад играть вместе с Криштиану. Для меня он лучший», – сказал испанец.