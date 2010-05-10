Наверх

    Начо Фернандес: «Криштиану – лучший игрок мира. Месси в числе лучших»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Начо Фернандес Футбол

    Защитник «Реала» Начо Фернандес высоко отозвался о нападающем Криштиану Роналду.

    «Я считаю Криштиану лучшим игроком мира. Он мой партнер по команде и друг.

    То, чего он достиг на протяжении этих лет, стало результатом работы и самопожертвования. Лишь немногие футболисты способны на такие достижения.

    Месси в числе лучших в мире. Чтобы остановить его, нужно быть полностью сконцентрированным, и даже в таком случае сделать это очень сложно.

    Несомненно, мы ведем речь о лучших футболистах в истории. Я рад играть вместе с Криштиану. Для меня он лучший», – сказал испанец.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться