«Сампдория» интересуется Промесом

Полузащитник «Спартака» попал в сферу интересов «Сампдории».

Недавно в Риме состоялась встреча руководителей итальянского клуба с голландским агентством SEG Football, представляющим интересы 26-летнего хавбека, сообщает SampNews24 со ссылкой на Il Secolo XIX.

Проблемой в переговорах может стать зарплата футболиста в размере 2,5 миллионов евро в год (по данным Sports.ru – 3,8 млн) – эта сумма для «Сампдории» является неподъемной.

Отступные за Промеса по контракту до 2021 года составляют 40 миллионов евро. Итальянский источник утверждает, что желание Промеса сменить команду может сбить цену на него до 20 миллионов.

В нынешнем сезоне Промес в составе забил 21 мяч и сделал 10 голевых передач во всех турнирах.