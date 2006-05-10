Артем Дзюба: «Я дал добро перейти в «Халл» к Слуцкому, но трансфер не состоялся из-за низкого рейтинга сборной России»

Нападающий Артем Дзюба, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал, что мог минувшим летом перейти в «Халл», когда команду тренировал .

«Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты.

И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду». Хоть я и мечтаю об АПЛ, но чемпионшип – это все равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера.

Я дал добро, начали этим заниматься, но выяснилось, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были как раз ниже, то есть это было нереально. И на этом все заглохло», – сказал Дзюба.