Наверх

    Артем Дзюба: «Я дал добро перейти в «Халл» к Слуцкому, но трансфер не состоялся из-за низкого рейтинга сборной России»

    Теги Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Арсенал Тула Халл Д2 Англия Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал, что мог минувшим летом перейти в «Халл», когда команду тренировал Леонид Слуцкий.

    «Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты.

    И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду». Хоть я и мечтаю об АПЛ, но чемпионшип – это все равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера.

    Я дал добро, начали этим заниматься, но выяснилось, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были как раз ниже, то есть это было нереально. И на этом все заглохло», – сказал Дзюба.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться