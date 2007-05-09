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    Карасев будет судить матч «Спартак» – «Динамо» и другие назначения тура

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    Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России.

    ЦСКА – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

    «Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);

    «Зенит» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Матюнин (Москва);

    «Краснодар» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

    «Уфа» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);

    «Ростов» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

    «Амкар» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва);

    «Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва).

    Все матчи пройдут в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.

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