Карасев будет судить матч «Спартак» – «Динамо» и другие назначения тура

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России.

– «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);

– «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Матюнин (Москва);

– «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

«Уфа» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);

– «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

– «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва);

– «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва).

Все матчи пройдут в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.