Карасев будет судить матч «Спартак» – «Динамо» и другие назначения тура

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 30-го тура чемпионата России.
ЦСКА – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
«Зенит» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Матюнин (Москва);
«Краснодар» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Уфа» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);
«Ростов» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Амкар» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва).
Все матчи пройдут в воскресенье, 13 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.