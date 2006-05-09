Мирча Луческу: «В «Зените» сложная ситуация. Манчини не виноват в происходящем»

Бывший главный тренер Мирча Луческу прокомментировал работу Роберто Манчини в петербургской команде.

« не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация.

В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще.

Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», – сказал Луческу.

Боярский замечен в шарфе «Тосно»

«Зенит» потратил почти 100 млн евро и не попал в Лигу чемпионов