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    Мирча Луческу: «В «Зените» сложная ситуация. Манчини не виноват в происходящем»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Мирча Луческу Футбол

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал работу Роберто Манчини в петербургской команде.

    «Роберто Манчини не виноват в том, что сейчас происходит в «Зените». В клубе сложная ситуация.

    В прошлом сезоне «Зенит» набрал даже больше очков, чем в этом. Было пропущено меньше голов и больше забито. У нас было перспективное будущее с российскими игроками.

    Первый сезон в новой команде всегда дается тренеру нелегко. Шаг за шагом надо выстраивать отношения с игроками, узнавать своих футболистов и футболистов команд-соперников. Второй год в команде для тренера идет уже намного проще.

    Грустно, что в этом сезоне все получилось именно так. Мне обидно за команду, за игроков, за болельщиков. Я видел последние матчи и расстроен, что «Зенит» не смог сделать больше. Надеюсь, в следующем сезоне дела у клуба пойдут лучше», – сказал Луческу.

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