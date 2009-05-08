Доменико Кришито: «Игра со СКА будет последней за «Зенит». Не уверен, что смогу сдержать слезы»

Матч 30-го тура против хабаровского СКА станет для защитника Доменико Кришито последним в составе петербургского клуба.

«Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку.

Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет — это очень много. Мы вместе завоевали множество трофеев и подарили болельщикам радостные моменты. Мне и моей семье очень грустно – мы провели в Петербурге семь прекрасных лет, семь важных лет. Моим детям шесть и пять, они родились в Италии, но выросли в России. И они говорят по-русски», – сказал Кришито.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года. За семь лет защитник провел 223 матча за клуб (в том числе 53 – с капитанской повязкой), забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.

После окончания матча против «СКА-Хабаровска» он попрощается с болельщиками и совершит круг почета на стадионе «Санкт-Петербург».

Кришито уходит из «Зенита». Очень грустно