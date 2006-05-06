Илья Геркус: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

Президент Илья Геркус подвел итоги чемпионского сезона.

– Золотой гол забил форвард, переход которого был воспринят без особого восторга. Получается, трансфер сработал.

– И Эдер заслужил этот мяч. Это показатель качества нашей селекции – он всем доказал, всем, кто в него не верил и говорил, что он слабый игрок. Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?

– Наш общий приятель, г-н Селюк.

– Если только он. Он-то разбирается, чего уж там. Куда нам до его достижений, кто мы по сравнению с ним. Он мирового уровня, а мы так, мимо проходили.

– Что самое сложное в этом сезоне?

– Финиш – сложный, драматичный, когда мы потеряли несколько очков и позволили конкурентам приблизиться к себе.

– Вас расстроил баннер болельщиков «Зенита»?

– Ничего нового. Это не болельщики, а определенная группа людей, которых я достаточно хорошо знаю. И они меня знают. Пытаются причинить мне дискомфорт, но зря – их потуги не забавляют, а просто жалки.

– Это не борьба за кресла в «Зените»?

– Нет, это про другое. Люди претендуют на роль наследников традиций, думая, что в этом что-то понимают, – сказал Геркус.

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