Наверх

    Илья Геркус: «Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Селюк Эдер Маседу Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги чемпионского сезона.

    – Золотой гол забил форвард, переход которого был воспринят без особого восторга. Получается, трансфер сработал.

    – И Эдер заслужил этот мяч. Это показатель качества нашей селекции – он всем доказал, всем, кто в него не верил и говорил, что он слабый игрок. Кто теперь посмеет сказать, что я не разбираюсь в своей работе?

    – Наш общий приятель, г-н Селюк.

    – Если только он. Он-то разбирается, чего уж там. Куда нам до его достижений, кто мы по сравнению с ним. Он мирового уровня, а мы так, мимо проходили.

    – Что самое сложное в этом сезоне?

    – Финиш – сложный, драматичный, когда мы потеряли несколько очков и позволили конкурентам приблизиться к себе.

    – Вас расстроил баннер болельщиков «Зенита»?

    – Ничего нового. Это не болельщики, а определенная группа людей, которых я достаточно хорошо знаю. И они меня знают. Пытаются причинить мне дискомфорт, но зря – их потуги не забавляют, а просто жалки.

    – Это не борьба за кресла в «Зените»?

    – Нет, это про другое. Люди претендуют на роль наследников традиций, думая, что в этом что-то понимают, – сказал Геркус.

    Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться