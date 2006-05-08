Наверх

    Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» на следующей неделе

    Теги Боруссия Дортмунд Ницца бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люсьен Фавр Петер Штегер Футбол

    Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет Люсьен Фавр.

    60-летний швейцарец, возглавляющий «Ниццу», договорился о контракте с немецким клубом.

    Фавр будет представлен в качестве тренера «Боруссии» на следующей неделе, сообщает Eurosport со ссылкой на Sky.

    Еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы». Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.

    Фавр уже работал в Германии, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).

    Напомним, что «Боруссия» начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял Петер Штегер.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться