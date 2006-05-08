Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» на следующей неделе

Новым главным тренером дортмундской станет Люсьен Фавр.

60-летний швейцарец, возглавляющий «Ниццу», договорился о контракте с немецким клубом.

Фавр будет представлен в качестве тренера на следующей неделе, сообщает Eurosport со ссылкой на Sky.

Еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы». Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.

Фавр уже работал в Германии, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).

Напомним, что «Боруссия» начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял .