Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» на следующей неделе

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет Люсьен Фавр.
60-летний швейцарец, возглавляющий «Ниццу», договорился о контракте с немецким клубом.
Фавр будет представлен в качестве тренера «Боруссии» на следующей неделе, сообщает Eurosport со ссылкой на Sky.
Еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы». Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.
Фавр уже работал в Германии, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).
Напомним, что «Боруссия» начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял Петер Штегер.