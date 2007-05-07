Массимо Каррера: «Прочитал много статей. Правда одна: я хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он может покинуть московский клуб.
«Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.
У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может провести переговоры с Каррерой в случае ухода действующего главного тренера Массимилиано Аллегри.
Каррера работает в «Спартаке» с лета 2016 года. В первом сезоне под его руководством команда стала чемпионом, а в этом – гарантировала себе медали.