Массимо Каррера: «Прочитал много статей. Правда одна: я хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он может покинуть московский клуб.

«Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.

У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может провести переговоры с Каррерой в случае ухода действующего главного тренера Массимилиано Аллегри.

Каррера работает в «Спартаке» с лета 2016 года. В первом сезоне под его руководством команда стала чемпионом, а в этом – гарантировала себе медали.