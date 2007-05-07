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    Массимо Каррера: «Прочитал много статей. Правда одна: я хочу остаться и побеждать со «Спартаком»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он может покинуть московский клуб. 

    «Я прочитал много статей в газетах, но правда такова: в «Спартаке» я чувствую себя как дома.

    У меня впереди еще год контракта, и я ХОЧУ остаться тренером и побеждать со «Спартаком», – написал Каррера в инстаграме. 

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» может провести переговоры с Каррерой в случае ухода действующего главного тренера Массимилиано Аллегри. 

    Каррера работает в «Спартаке» с лета 2016 года. В первом сезоне под его руководством команда стала чемпионом, а в этом – гарантировала себе медали. 

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