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    Юрий Семин: «Денисов – кандидат в сборную. Но Стас видит по-другому»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о полузащитнике Игоре Денисове, который не вызывается в сборную России в преддверии ЧМ-2018.

    – Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?

    – Конечно.

    – Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?

    – Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…

    – Вы разделяете позицию Черчесова?

    – Я не хочу быть его в позиции.

    – Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?

    – Да, да. Вот в данной ситуации. В ситуации с Денисовым.

    Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен придти к игроку.

    – По-тренерски вы Черчесова понимаете?

    – Конечно, – сказал Семин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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