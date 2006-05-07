Юрий Семин: «Денисов – кандидат в сборную. Но Стас видит по-другому»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о полузащитнике Игоре Денисове, который не вызывается в сборную России в преддверии ЧМ-2018.
– Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?
– Конечно.
– Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?
– Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…
– Вы разделяете позицию Черчесова?
– Я не хочу быть его в позиции.
– Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?
– Да, да. Вот в данной ситуации. В ситуации с Денисовым.
Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен придти к игроку.
– По-тренерски вы Черчесова понимаете?
– Конечно, – сказал Семин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».
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