Юрий Семин: «Денисов – кандидат в сборную. Но Стас видит по-другому»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о полузащитнике Игоре Денисове, который не вызывается в сборную России в преддверии .

– Денисов – игрок сборной, кандидат в сборную?

– Конечно.

– Вы не пробовали с Черчесовым на эту тему пообщаться?

– Да нет, Стас видит по-другому всю ситуацию. У него есть и молодые игроки…

– Вы разделяете позицию Черчесова?

– Я не хочу быть его в позиции.

– Не хотели бы сейчас на его месте оказаться?

– Да, да. Вот в данной ситуации. В ситуации с Денисовым.

Ну вот он принял такое решение. Если он его принял… Наверно, в интересах дела в первую очередь, если он считает, что он ему нужен, то тренер должен придти к игроку.

– По-тренерски вы Черчесова понимаете?

– Конечно, – сказал Семин в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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