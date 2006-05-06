Доменико Кришито: «Нашей задачей было место в тройке. «Зенит» – топ-клуб, он должен играть в ЛЧ»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подвел итоги сезона.

— То, что стал чемпионом, — это самое большое разочарование по итогам матча?

— Если подводить итоги сезона, то да. Мы начали очень хорошо, но потом у нас появились проблемы — много раз сыграли со счетом 0:0, много раз не могли забить. Все прекрасно понимают, что без забитых мячей не бывает побед. Могу только выразить надежду, что в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом.

— Можете выделить три ключевые проблемы, с которыми столкнулся «Зенит» по ходу сезона?

— Первая — отсутствие забитых мячей. Вторая — небольшое невезение. Третья — травмы, поскольку мы потеряли множество футболистов из-за повреждений. Но «Зенит» очень молодая команда, которой требуется время, чтобы раскрыть свой потенциал.

— Как считаете, что ощущает ?

— Я играл два-три года с Денисовым, да. Он хороший парень, и я рад за него. Конечно, сейчас он счастлив, но я не думаю, что Денисов рад победе над . Уверен, в глубине души он все еще любит наш клуб.

— Четвертое или пятое место по итогам сезона — это ведь уже не так важно?

— Да. Нашей задачей было место в тройке. «Зенит» — это топ-клуб, и он должен играть в главном клубном турнире континента, – сказал Кришито.

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