Геркус о пятой колонне: «Этот эмоциональный всплеск в прошлом»

Президент Илья Геркус рассказал о планах на будущий сезон.

– По тренеру есть определенность – новый контракт подписан. У вас действует контракт – вы сами не собираетесь уходить?

– Ничего не поменялось. Мы заканчиваем чемпионат и начинаем подготовку к следующему сезону. У нас большие планы.

– Что главная мотивация на следующий сезон?

– Есть бизнес-мотивация. Мы готовим несколько программ, в том числе программу лояльности. Запланировали несколько небольших, но важных ремонтов. Кстати, скажу важную вещь – сразу после матча мы уже предложили болельщикам чемпионскую атрибутику. Поэтому к титулу готовы и команда, и клуб.

– Тема с пятой колонной закрыта?

– Думаю, этот эмоциональный всплеск в прошлом. И о нем больше говорить не стоит.

– Есть ли определенность по ряду футболистов, контракты которых заканчиваются?

– Решение этих вопросов – тема самого ближайшего будущего, – сказал Геркус.

«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?

Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru