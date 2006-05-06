Геркус о пятой колонне: «Этот эмоциональный всплеск в прошлом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах на будущий сезон.
– По тренеру есть определенность – новый контракт подписан. У вас действует контракт – вы сами не собираетесь уходить?
– Ничего не поменялось. Мы заканчиваем чемпионат и начинаем подготовку к следующему сезону. У нас большие планы.
– Что главная мотивация на следующий сезон?
– Есть бизнес-мотивация. Мы готовим несколько программ, в том числе программу лояльности. Запланировали несколько небольших, но важных ремонтов. Кстати, скажу важную вещь – сразу после матча мы уже предложили болельщикам чемпионскую атрибутику. Поэтому к титулу готовы и команда, и клуб.
– Тема с пятой колонной закрыта?
– Думаю, этот эмоциональный всплеск в прошлом. И о нем больше говорить не стоит.
– Есть ли определенность по ряду футболистов, контракты которых заканчиваются?
– Решение этих вопросов – тема самого ближайшего будущего, – сказал Геркус.
«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?
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