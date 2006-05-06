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    Геркус о пятой колонне: «Этот эмоциональный всплеск в прошлом»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах на будущий сезон.

    – По тренеру есть определенность – новый контракт подписан. У вас действует контракт – вы сами не собираетесь уходить?

    – Ничего не поменялось. Мы заканчиваем чемпионат и начинаем подготовку к следующему сезону. У нас большие планы.

    – Что главная мотивация на следующий сезон?

    – Есть бизнес-мотивация. Мы готовим несколько программ, в том числе программу лояльности. Запланировали несколько небольших, но важных ремонтов. Кстати, скажу важную вещь – сразу после матча мы уже предложили болельщикам чемпионскую атрибутику. Поэтому к титулу готовы и команда, и клуб.

    – Тема с пятой колонной закрыта?

    – Думаю, этот эмоциональный всплеск в прошлом. И о нем больше говорить не стоит.

    – Есть ли определенность по ряду футболистов, контракты которых заканчиваются?

    – Решение этих вопросов – тема самого ближайшего будущего, – сказал Геркус.

    «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?

    Смотрите трансляцию класико с комментарием Уткина на Sports.ru

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