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    Неманья Пейчинович: «Контракт заканчивается, и пока тишина. Я хочу остаться в команде»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Неманья Пейчинович Футбол

    Защитник «Локомотива» Нейманья Пейчинович 

    «Контракт заканчивается, и пока тишина. Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Что-то уже предлагали, переговоры идут. Я хочу остаться в команде, потому что чувствую себя здесь, как в семье, и вместе у нас получается выигрывать.

    Я очень счастлив. 14 лет «Локомотив» не выигрывал чемпионство, и я рад, что нахожусь в этот момент в команде, а за последние четыре года два раза выиграл Кубок России и один – чемпионат. Надеюсь, что в будущем мы будем еще больше побеждать. Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые очень хорошо и красиво нас поддерживали весь сезон», – сказал Пейчинович.

    Сербский защитник играет за «Локомотив» с 2014 года, став с командой чемпионом России и дважды выиграв Кубок страны. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 35 матчей в различных турнирах, всего на счету футболиста 114 игр за «Локомотив». 

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