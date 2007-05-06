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    Алекс Фергюсон все еще находится в отделении интенсивной терапии

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Футбол

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

    На данный момент 76-летний шотландец остается в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

    Напомним, шотландец пожаловался на плохое самочувствие в минувший четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован. 

    Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и 2 Лиги чемпионов.

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