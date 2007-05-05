«Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов еще двух английских клубов.
Как сообщает Daily Mail, представители чемпионшипа «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» рассматривают кандидатуру российского форварда.
Скауты обоих клубов просматривали игру 28-летнего нападающего в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:0), в котором Смолов оформил дубль.
«Волки» досрочно выиграли второй английский дивизион и обеспечили себе участие в АПЛ на следующий сезон. Лондонцам же еще предстоит побороться за выход в премьер-лигу, на данный момент они занимают 3-е место в чемпионшипе.
По информации английского издания, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий будет готов отпустить Смолова за 12 миллионов фунтов.