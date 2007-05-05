Наверх

    «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым

    Теги Федор Смолов Фулхэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Д2 Англия Краснодар Сергей Галицкий Футбол

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов еще двух английских клубов.

    Как сообщает Daily Mail, представители чемпионшипа «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» рассматривают кандидатуру российского форварда.

    Скауты обоих клубов просматривали игру 28-летнего нападающего в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:0), в котором Смолов оформил дубль.

    «Волки» досрочно выиграли второй английский дивизион и обеспечили себе участие в АПЛ на следующий сезон. Лондонцам же еще предстоит побороться за выход в премьер-лигу, на данный момент они занимают 3-е место в чемпионшипе.

    По информации английского издания, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий будет готов отпустить Смолова за 12 миллионов фунтов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться