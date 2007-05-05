«Вулверхэмптон» и «Фулхэм» интересуются Смоловым

Нападающий Федор Смолов попал в сферу интересов еще двух английских клубов.

Как сообщает Daily Mail, представители чемпионшипа «Вулверхэмптон» и рассматривают кандидатуру российского форварда.

Скауты обоих клубов просматривали игру 28-летнего нападающего в матче 28-го тура чемпионата России против (2:0), в котором Смолов оформил дубль.

«Волки» досрочно выиграли второй английский дивизион и обеспечили себе участие в АПЛ на следующий сезон. Лондонцам же еще предстоит побороться за выход в премьер-лигу, на данный момент они занимают 3-е место в чемпионшипе.

По информации английского издания, владелец «Краснодара» будет готов отпустить Смолова за 12 миллионов фунтов.