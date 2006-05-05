Юрий Семин: «Самое важное – стадионы полные. Значит, у нас футбольная страна»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча чемпионата России против «Зенита» (1:0), по итогам которого железнодорожники обеспечили себе чемпионство.

«Наверное, сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, он же на чемпионате Европы забил решающий гол, он умеет играть. Ему немножко не везло в предыдущих матчах. А человек когда работает – он обязательно принесет пользу. Он хорошо работал все время.

Команды, которые находятся ниже в турнирной таблице, у них очень большая конкуренция. Мы лучше играем, но они очки с лидерами набирают в основном. Им нужно зацепиться за высшую лигу.

У нас очень ровный чемпионат, нет такого превосходства, как у «Барселоны» или «Баварии», у нас до последнего тура четыре команды могли стать чемпионами.

Это очень сложное чемпионство. Самое важно – в нас поверили люди и стадионы все последние игры практически везде были полные. А это самый важный момент, который вообще есть в футболе.

Значит, у нас уже страна футбольная. Посмотрите, здесь полный стадион. В Краснодаре, в Питере. , наверное, тоже полный будет. А, уже не будет», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально