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    Юрий Семин: «Самое важное – стадионы полные. Значит, у нас футбольная страна»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия болельщики Эдер Маседу Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча чемпионата России против «Зенита» (1:0), по итогам которого железнодорожники обеспечили себе чемпионство.

    «Наверное, сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, он же на чемпионате Европы забил решающий гол, он умеет играть. Ему немножко не везло в предыдущих матчах. А человек когда работает – он обязательно принесет пользу. Он хорошо работал все время. 

    Команды, которые находятся ниже в турнирной таблице, у них очень большая конкуренция. Мы лучше играем, но они очки с лидерами набирают в основном. Им нужно зацепиться за высшую лигу.

    У нас очень ровный чемпионат, нет такого превосходства, как у «Барселоны» или «Баварии», у нас до последнего тура четыре команды могли стать чемпионами. 

    Это очень сложное чемпионство. Самое важно – в нас поверили люди и стадионы все последние игры практически везде были полные. А это самый важный момент, который вообще есть в футболе.

    Значит, у нас уже страна футбольная. Посмотрите, здесь полный стадион. В Краснодаре, в Питере. «Спартак», наверное, тоже полный будет. А, уже не будет», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш Футбол».

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

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