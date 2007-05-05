«Зенит» опустился на 5-е место в таблице

после поражения от «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России (0:1) опустился на пятое место в таблице.

У петербургской команды осталось 50 очков. «Краснодар», обыгравший накануне хабаровский СКА (1:0), с 53 очками идет на 3-й позиции, а 4-й имеет 52 очка и игру в запасе.

В случае победы армейцев в одном из двух оставшихся матчей сезона и ничьей или победы в заключительном туре с «Рубином» «Зенит» ни при каких раскладах не поднимется выше 5-й позиции.

В последний раз петербуржцы заканчивали сезон на столь низкой позиции в турнирной таблице в 2008 году (5-е место).