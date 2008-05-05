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    Federbet о матче «Волга» Ульяновск – «Нефтехимик»: «Крупный договорняк. Просто смешные коэффициенты»

    Теги второй дивизион Волга Ульяновск Ставки на спорт Нефтехимик договорные матчи Франческо Баранка Футбол

    Некоммерческая организация Federbet, следящая за подозрительными матчами, обратила внимание на игру «Волга» Ульяновск – «Нефтехимик», которая состоялась вчера, 4 мая, в рамках зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

    «Крупный «договорняк». Просто смешные коэффициенты», – заявил глава Federbet Франческо Баранка.

    Матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Нефтехимика». Перед игрой давали примерно равные коэффициенты, однако к середине первого тайма коэффициент на победу нижнекамцев резко просел.

    Отметим, что перед туром «Волга» шла на 5-м месте с 34 очками, на счету «Нефтехимика» было 29 очков, он шел 8-м.

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