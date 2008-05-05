Federbet о матче «Волга» Ульяновск – «Нефтехимик»: «Крупный договорняк. Просто смешные коэффициенты»

Некоммерческая организация Federbet, следящая за подозрительными матчами, обратила внимание на игру Ульяновск – «Нефтехимик», которая состоялась вчера, 4 мая, в рамках зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона.

«Крупный «договорняк». Просто смешные коэффициенты», – заявил глава Federbet Франческо Баранка.

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу . Перед игрой давали примерно равные коэффициенты, однако к середине первого тайма коэффициент на победу нижнекамцев резко просел.

Отметим, что перед туром шла на 5-м месте с 34 очками, на счету было 29 очков, он шел 8-м.