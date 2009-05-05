Луис Суарес: «Барселона» хочет победить «Реал» и завершить чемпионат без поражений»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался в преддверии матча чемпионата Испании против .

«Класико — это особенная игра. Это зрелище, и ты принимаешь в нем участие. Мне повезло, что от многих из них я получил удовольствие.

Получить шанс выйти на поле в таком матче — это прекрасно. Для болельщиков это великолепный спектакль, а для футболистов это помимо прочего нервы и волнение.

Нам важно показать хорошую игру, потому что у класико рекордная в мире аудитория. Каждый такой матч – особенный и всегда чем-то запоминается.

Мне особенно запомнился мой первый гол в класико в сезоне-2014/15. Помню и свои голы на «Бернабеу» (4:0) годом позже. Забивать на поле главного соперника – это бесподобно.

Хотим победить «Реал» и завершить чемпионат без поражений», — сказал Суарес.

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