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    Деян Ловрен: «Почему мы должны бояться «Реал»? Пусть они нас боятся»

    Теги Ливерпуль Юрген Клопп Реал Мадрид Лига чемпионов Деян Ловрен Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

    «Реал» довольно уверен в себе. Но нас это не волнует, мы сосредоточены на своей игре. Почему мы должны их бояться? Пусть они нас боятся.

    Последние 10-15 минут матча с «Ромой» были нервными, потому что, наверное, мыслями мы уже были в финале. Поэтому мы и пропустили. Но теперь надо радоваться.

    Это невероятно, об этом мечтает каждый игрок. Играть за «Ливерпуль» – честь. Давайте теперь пошумим в финале. Играть с этими парнями и для этих болельщиков – честь. Мы и «Реал» – лучшие команды. Давайте ждать.

    Клопп многое изменил в клубе. Не только игроков, но и в плане околофутбола. Он изменил психологию, то, как мы думаем. Сейчас все настроены более позитивно. Даже когда мы играем не очень, он находит что-то хорошее, никогда нет негатива.

    Он заслужил это. Он неслучайно уже играл в финале ЛЧ с «Боруссией». Он вернул клубу чувство гордости. Все чувствуют это, все этим живут. Каждый должен гордиться, что у нас есть такой тренер, как он», – сказал Ловрен.

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