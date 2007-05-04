Матиас Краневиттер: «Будь я в аренде, как Дзюба и Шатов, никогда не сыграл бы против «Зенита»

Полузащитник Матиас Краневиттер поделился мнением о ситуации с игроками команды и Олегом Шатовым, выступающими на правах аренды за тульский «Арсенал» и «Краснодар».

– Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

– Могу говорить только за себя. Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

– Всю вторую половину сезона в адрес Манчини раздается только критика. На ваш взгляд, она заслужена?

– Думаю, за спортивный результат несет ответственность вся команда, не только тренер. Возможно, мы заслуживали большего, но не смогли догнать «Локомотив». Остается продолжать работать, разделить эту ответственность, потому что Манчини – тот, кто руководит, а мы – те, кто выполняет его указания на поле.