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    Матиас Краневиттер: «Будь я в аренде, как Дзюба и Шатов, никогда не сыграл бы против «Зенита»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Олег Шатов Матиас Краневиттер Футбол

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о ситуации с игроками команды Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, выступающими на правах аренды за тульский «Арсенал» и «Краснодар».

    – Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

    – Могу говорить только за себя. Если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

    – Всю вторую половину сезона в адрес Манчини раздается только критика. На ваш взгляд, она заслужена?

    – Думаю, за спортивный результат несет ответственность вся команда, не только тренер. Возможно, мы заслуживали большего, но не смогли догнать «Локомотив». Остается продолжать работать, разделить эту ответственность, потому что Манчини – тот, кто руководит, а мы – те, кто выполняет его указания на поле.

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