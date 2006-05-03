Станислав Черчесов: «Объявим состав сборной на ЧМ-2018 перед последним туром чемпионата России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда огласит состав команды на ЧМ-2018.

– Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

- Это будет расширенный список или уже более короткий – тех, кто реально поедет на сборы?

– Возможно, огласим оба одновременно – и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам – чтобы приглашать из него игроков в случае травм, – сказал Черчесов.