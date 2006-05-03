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    Станислав Черчесов: «Объявим состав сборной на ЧМ-2018 перед последним туром чемпионата России»

    Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда огласит состав команды на ЧМ-2018.

    – Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

    - Это будет расширенный список или уже более короткий – тех, кто реально поедет на сборы?

    – Возможно, огласим оба одновременно – и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам – чтобы приглашать из него игроков в случае травм, – сказал Черчесов.

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