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    Виталий Кличко: «Киев – столица европейского футбола»

    Теги Виталий Кличко Лига чемпионов НСК Олимпийский

    Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в НСК «Олимпийский».

    «Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это событие крайне важное для нашей страны.

    Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – сказал Кличко.

    В полуфинале ЛЧ «Бавария» сыграет с «Реалом», «Ливерпуль» – против «Ромы».

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