Виталий Кличко: «Киев – столица европейского футбола»

Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в НСК «Олимпийский».

«Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это событие крайне важное для нашей страны.

Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – сказал Кличко.

В полуфинале ЛЧ «Бавария» сыграет с , «Ливерпуль» – против «Ромы».