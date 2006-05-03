Черчесов о Комбарове: «Можно за три недели натренировать его так, чтобы он смог удержать Салаха»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к домашнему ЧМ-2018.

- Уровень чемпионата России, его средние скорости и требования к игрокам – главная сложность при работе со сборной?

– Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе. Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах. Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает – мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт.

Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать. У нас этой возможности часто не бывает, потому что за два дня до матча собираемся, и надо Бразилию обыграть. Наверное, сложновато чуть-чуть. Поэтому и второй матч у нас обычно лучше получается, поскольку мы больше друг с другом общаемся.

- Что за это время, которое дано вам для подготовки к чемпионату мира, можно успеть сделать с футболистами? Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха?

– Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду. Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали.

Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать. Опять же дух команды улучшать. Когда они собираются на два дня, друг друга еще почувствовать не успевают. Вот мы играли с испанцами. Нам бы дальше продолжить, а здесь 4,5 месяца мы их уже не видим.

И самое главное, что из тех, кто тогда играл, шести футболистов не было на следующем сборе. А сейчас, можно сказать, я становлюсь клубным тренером. И есть команда, которая постоянно вместе. Ты на них больше влияния оказываешь, нацеливаешь, чувствуешь их. И они становятся командой, настраиваются на определенный результат, – сказал Черчесов.