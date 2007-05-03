Курскому «Авангарду» разрешили пройти процедуру лицензирования в особом порядке – напрямую через УЕФА

«Авангард» проходит процедуру лицензирования .

Союз разрешил курянам пройти процедуру в особом порядке, сообщает «Чемпионат.com».

В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «Авангард» получит путевку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА

будет контактировать по вопросам лицензирования напрямую с УЕФА, а не с , как это обычно принято.

Союз европейских футбольных ассоциааций имеет право вмешаться в лицензирование клубов в экстренных условиях, каким и стало попадание клуба в финал Кубка России.

Финальный матч розыгрыша Кубка России – «Авангард» состоится 9 мая на «Волгоград Арене». Начало – в 19.00 по московскому времени.