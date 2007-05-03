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    Курскому «Авангарду» разрешили пройти процедуру лицензирования в особом порядке – напрямую через УЕФА

    Теги премьер-лига Россия Кубок России Лига Европы УЕФА РФС ФНЛ Авангард Курск Тосно Футбол

    «Авангард» проходит процедуру лицензирования УЕФА.

    Союз разрешил курянам пройти процедуру в особом порядке, сообщает «Чемпионат.com».

    В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «Авангард» получит путевку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА

    «Авангард» будет контактировать по вопросам лицензирования напрямую с УЕФА, а не с РФС, как это обычно принято.

    Союз европейских футбольных ассоциааций имеет право вмешаться в лицензирование клубов в экстренных условиях, каким и стало попадание клуба ФНЛ в финал Кубка России. 

    Финальный матч розыгрыша Кубка России «Тосно» – «Авангард» состоится 9 мая на «Волгоград Арене». Начало – в 19.00 по московскому времени.

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