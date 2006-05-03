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    Президент «Ромы»: «Если мы не увидим VAR в Лиге чемпионов – это будет просто смехотворно»

    Теги Рома Ливерпуль Лига чемпионов судьи Джеймс Паллотта видеоповторы Футбол

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта поделилися мнением об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (4:2, 6:7 по сумме двух матчей).

    «Совершенно ясно, что система VAR необходима в Лиге чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким вещам.

    Вы сами все видели – Эль Шаарави не был в офсайде на 49-й минуте, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попал в руку, что было очевидно всем в мире, кроме судей.

    На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что арбитру непросто работать на таком матче, но действительно неприятно, когда проигрываешь, как сегодня.

    Кстати, там должна была быть красная карточка, и «Рома» с 63-й минуты могла играть в большинстве.

    Поздравляю «Ливерпуль», это отличная команда. Но если мы не увидим VAR в Лиге чемпионов – это будет просто смехотворно», – сказал Паллотта.

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