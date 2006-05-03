Пилипчук покинет «Спартак», чтобы работать самостоятельно

Ассистент главного тренера Роман Пилипчук заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

Очень благодарен руководителям «Спартака», благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову, а также Дмитрию Аленичеву, которому я изначально пришел помогать. Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде все, что было в моих силах», – сказал Пилипчук.

Тренер, у которого истекает контракт со «Спартаком», не ездил с командой в Пермь на матч с «Амкаром».

Пилипчук самостоятельно работал в украинском «Олимпике», латвийском «Спартаке» и молодежной сборной Таджикистана.