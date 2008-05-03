Федерико Фасио: «Жаль, что не вышли в финал. Особенно с учетом двух невероятных пенальти, которые нам не дали»

Защитник «Ромы» Федерико Фасио раскритиковал работу судьи Дамира Скомины в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (4:2).

«Мы играли хорошо, жаль, что не получилось пройти в финал. Особенно с учетом двух невероятных пенальти, которые нам не дали (на 49-й минуте Скомина не свистнул при нарушении на Эдине Джеко – Sports.ru). Плюс судья добавил только три минуты... Но мы должны быть настроены позитивно, вынести положительные моменты – за исключением этих двух пенальти. Надо поднять головы и продолжить работать», – сказал Фасио в интервью Mediaset Premium.