Свен Ульрайх: «Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх передал впечатления от матча с «Реалом» (2:2) и вылета из Лиги чемпионов.
«Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.
А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…
Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков», – написал вратарь.
Перед вторым голом «Реала» Ульрайх пропустил мяч под собой, и это позволило нападающему Кариму Бензема поразить пустые ворота.