Свен Ульрайх: «Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков»

Голкипер «Баварии» передал впечатления от матча с «Реалом» (2:2) и вылета из Лиги чемпионов.

«Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.

А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…

Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков», – написал вратарь.

Перед вторым голом Ульрайх пропустил мяч под собой, и это позволило нападающему Кариму Бензема поразить пустые ворота.