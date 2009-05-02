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    Свен Ульрайх: «Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков»

    Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов Свен Ульрайх Футбол

    Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх передал впечатления от матча с «Реалом» (2:2) и вылета из Лиги чемпионов.

    «Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.

    А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…

    Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков», – написал вратарь.

    Перед вторым голом «Реала» Ульрайх пропустил мяч под собой, и это позволило нападающему Кариму Бензема поразить пустые ворота.

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