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    Московский «Арарат» завоевал путевку в ФНЛ

    Теги Роман Павлюченко ФНЛ ПФЛ Россия второй дивизион Сокол Рязань Арарат Москва Футбол

    Московский «Арарат», сыграв вничью с саратовским «Соколом» (1:1), досрочно за 5 туров до окончания первенства ПФЛ стал победителем зоны «Центр».

    Таким образом, клуб завоевал путевку в ФНЛ.

    Это стало известно после того, как идущая на втором месте «Рязань», потеряла очки в матче с «Торпедо» (0:0).

    Клуб «Арарат» был основан в 2017 году и начал выступления в ПФЛ в зоне «Центр» в своем первом сезоне в профессиональном футболе.

    Команда была названа в честь известного ереванского клуба «Арарат».

    Лучшим бомбардиром команды является бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко с 9 голами. Он покинул состав «Арарата» еще в прошлом ноябре. 

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