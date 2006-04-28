Дмитрий Чернышенко: «Вопрос о выживании «Матч ТВ» вообще не стоит. Проект развивается абсолютно полноценно, растет»

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии телеканала .

- вещает в непростое время для российского спорта: допинг-скандалы, частичный недопуск спортсменов к Олимпиаде. Как удается выживать?

– Вопрос о выживании «Матча» вообще не стоит. Этот проект развивается абсолютно полноценно, растет.

В прошлом году не было крупных спортивных событий, спорт сотрясали допинговые скандалы. Но даже на этом фоне у канала были аудиторные успехи.

На 10% выросла молодая мужская аудитория 18-34 года. При этом доля в целевой аудитории М18+ соответствовала запланированным 3,5%.

В этом году будем увеличивать количество спортивных трансляций – доля в эфире вырастет с 52 до 70%. Год богат на спортивные события, что должно хорошо сказаться на выручке.

В ГПМ «Матч» мы провели небольшую оптимизацию: устранили дублирование некоторых функций в бэк-офисе, объединили бизнес-процессы в спортивном и развлекательном бизнесах, немного сократили штат. Собственно, сокращения были весьма условные – меньше 1%.

Активно развиваемся в «цифре». На наших ресурсах собираем половину спортивной аудитории Рунета – это 12 миллионов пользователей в месяц, – сказал Чернышенко.