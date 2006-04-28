Наверх

    Дмитрий Чернышенко: «Вопрос о выживании «Матч ТВ» вообще не стоит. Проект развивается абсолютно полноценно, растет»

    Теги телевидение Дмитрий Чернышенко Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

    Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии телеканала «Матч ТВ».

    - «Матч ТВ» вещает в непростое время для российского спорта: допинг-скандалы, частичный недопуск спортсменов к Олимпиаде. Как удается выживать?

    – Вопрос о выживании «Матча» вообще не стоит. Этот проект развивается абсолютно полноценно, растет.

    В прошлом году не было крупных спортивных событий, спорт сотрясали допинговые скандалы. Но даже на этом фоне у канала были аудиторные успехи.

    На 10% выросла молодая мужская аудитория 18-34 года. При этом доля в целевой аудитории М18+ соответствовала запланированным 3,5%.

    В этом году будем увеличивать количество спортивных трансляций – доля в эфире вырастет с 52 до 70%. Год богат на спортивные события, что должно хорошо сказаться на выручке.

    В ГПМ «Матч» мы провели небольшую оптимизацию: устранили дублирование некоторых функций в бэк-офисе, объединили бизнес-процессы в спортивном и развлекательном бизнесах, немного сократили штат. Собственно, сокращения были весьма условные – меньше 1%.

    Активно развиваемся в «цифре». На наших ресурсах собираем половину спортивной аудитории Рунета – это 12 миллионов пользователей в месяц, – сказал Чернышенко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться