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    Жозе Моуринью: «Я жалею о негативных эпизодах. Уверен, Венгер – тоже»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем АПЛ с «Арсеналом» заявил, что сожалеет о стычках с Арсеном Венгером.

    «Были какие-то вещи – жесты, слова, – без которых было бы лучше. Сейчас я чувствую себя лучше безо всяких выпадов.

    Когда я прибыл в Англию, «Арсенал» был непобедимым чемпионом. И в первые годы мы [«Челси»] бились с ними за титулы.

    У «Арсенала» была невероятная команда. Спасибо за это. Они подтолкнули нас к игре на пределе возможностей. Два матча на «Хайбери», этом старом и прекрасном стадионе, были незабываемыми. Так что спасибо, большое спасибо!

    Жалею ли я о небольших негативных эпизодах? Да. Уверен, он [Венгер] – тоже», – сказал Моуринью.

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