Жозе Моуринью: «Я жалею о негативных эпизодах. Уверен, Венгер – тоже»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем АПЛ с «Арсеналом» заявил, что сожалеет о стычках с Арсеном Венгером.
«Были какие-то вещи – жесты, слова, – без которых было бы лучше. Сейчас я чувствую себя лучше безо всяких выпадов.
Когда я прибыл в Англию, «Арсенал» был непобедимым чемпионом. И в первые годы мы [«Челси»] бились с ними за титулы.
У «Арсенала» была невероятная команда. Спасибо за это. Они подтолкнули нас к игре на пределе возможностей. Два матча на «Хайбери», этом старом и прекрасном стадионе, были незабываемыми. Так что спасибо, большое спасибо!
Жалею ли я о небольших негативных эпизодах? Да. Уверен, он [Венгер] – тоже», – сказал Моуринью.