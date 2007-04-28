Жозе Моуринью: «Я жалею о негативных эпизодах. Уверен, Венгер – тоже»

Главный тренер Жозе Моуринью перед матчем АПЛ с «Арсеналом» заявил, что сожалеет о стычках с .

«Были какие-то вещи – жесты, слова, – без которых было бы лучше. Сейчас я чувствую себя лучше безо всяких выпадов.

Когда я прибыл в Англию, был непобедимым чемпионом. И в первые годы мы [«Челси»] бились с ними за титулы.

У была невероятная команда. Спасибо за это. Они подтолкнули нас к игре на пределе возможностей. Два матча на «Хайбери», этом старом и прекрасном стадионе, были незабываемыми. Так что спасибо, большое спасибо!

Жалею ли я о небольших негативных эпизодах? Да. Уверен, он [Венгер] – тоже», – сказал Моуринью.