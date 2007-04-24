France Football извинился перед Иньестой за то, что ему ни разу не вручили «Золотой мяч»

Паскаль Ферре, редактор France Football, являющегося организатором главной индивидуальной футбольной награды «Золотой мяч», от лица издания извинился перед полузащитником за то, что он так и не выиграл этот приз.

«То, что вы сейчас прочтете, не совсем редакторская колонка. Все было согласовано France Football некоторое время назад, чтобы не было недопонимания. Это дань уважения.

Для нас Иньеста был не простым игроком, а ИГРОКОМ. Его благородство, командная игра и альтруизм, безусловно, отняли у него возможность на еще более возвышенное признание – .

Он доказал, что мозг является самым важным качеством чемпиона. Иньеста – один из величайших игроков, отсутствующих в списке обладателей «Золотого мяча». И нам больно от этого.

Нам лишь остается надеяться, что его чудесное выступление на чемпионате мира исправит эту демократическую аномалию», – написал Ферре.