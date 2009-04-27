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    «Локомотив» покажет игру с «Краснодаром» на большом экране в Москве. Матч может стать чемпионским

    Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

    «Локомотив» организует для болельщиков просмотр матча 28-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    «Вы остаетесь в Москве и не едете на игру «Локомотива» в Краснодар? В день столь важного матча в Черкизове для вас будет организован традиционный фестиваль с конкурсами, едой и напитками.

    Но самое главное – мы вместе посмотрим «Краснодар» – «Локомотив» на большом экране и эксклюзивными прямыми трансляциями!

    Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдет дождь – мы выдадим дождевики» – сообщает официальный Instagram клуба.

    «Локомотив» в случае победы досрочно станет чемпионом России.

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