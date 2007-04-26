Юпп Хайнкес: «Мы подарили «Реалу» два гола после явных ошибок»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал поражение от в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Мы подарили «Реалу» два гола после явных ошибок, а свои созданные моменты реализовать не сумели.

Чего не хватило? Мы не забили. Было сложно принять потери в лице Роббена и Боатенга, а затем мы пропустили глупый гол перед перерывом. По сути, оба гола были нами подарены.

Тем не менее, мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут.

На таком уровне нельзя допускать подобные ошибки в обороне. И надо действовать эффективнее, когда у тебя есть моменты», – сказал Хайнкес.

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