Зинедин Зидан: «Асенсио сыграл невероятно, но это не новость»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Баварией» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Нам пришлось помучиться, но в итоге мы добились важного результата. Тяжело нам было бы в любом случае, без этого в Лиге чемпионов не бывает.

Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Всем было тяжело, играя без мяча, но мы справились.

У Иско с самого начала был дискомфорт, что-то с плечом. Надеюсь, ничего серьезного.

Асенсио сыграл невероятно, но это не новость. Он умеет решать, сыграть резко, быстро, на скорости и пробить. Он обладает всеми качествами понемногу.

Васкес провел отличный матч, много поработал и заканчивал игру на фланге, где Модрич помогал ему сдерживать Рибери», – сказал Зидан.

«Реал» выиграл в Мюнхене. «Бавария» обречена?