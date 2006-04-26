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    Зинедин Зидан: «Асенсио сыграл невероятно, но это не новость»

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан Иско Лукас Васкес Марко Асенсио Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Баварией» в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

    «Нам пришлось помучиться, но в итоге мы добились важного результата. Тяжело нам было бы в любом случае, без этого в Лиге чемпионов не бывает.

    Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Всем было тяжело, играя без мяча, но мы справились.

    У Иско с самого начала был дискомфорт, что-то с плечом. Надеюсь, ничего серьезного.

    Асенсио сыграл невероятно, но это не новость. Он умеет решать, сыграть резко, быстро, на скорости и пробить. Он обладает всеми качествами понемногу.

    Васкес провел отличный матч, много поработал и заканчивал игру на фланге, где Модрич помогал ему сдерживать Рибери», – сказал Зидан.

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