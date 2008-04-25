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    Юрген Клопп: «80 минут «Ливерпуль» играл идеально. Пенальти не было»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов судьи Феликс Брих Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).

    «Долгое время, порядка 80 минут мы выглядели идеально. В защите мы допустили одну ошибку.

    Пенальти там не было, но факт остается фактом – счет 5:2. Конечно, мы бы больше были рады результату 5:0 или 5:1, но и 5:2 – отличный результат. Теперь мы поедем туда и попробуем еще раз.

    У нас получались открывания за спинами защитников, это полностью поменяло игру, соперник не справлялся. Мы забивали и могли забить больше.

    Все это позитивные моменты. Сейчас все выглядит не столь положительно, потому что «Рома» забила дважды, но завтра это будет смотреться куда лучше. Гораздо лучше, чем я представлял перед игрой, но сейчас, естественно, есть чувство небольшой оплошности», – сказал Клопп.

    Арбитр Феликс Брих назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», отреагировав на то, что хавбек Джеймс Милнер коснулся мяча рукой в штрафной своей команды.

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