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    Юпп Хайнкес о Роналду: «В ЛЧ побеждает более однородная команда. В конце концов, у нас есть Левандовски»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Юпп Хайнкес бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов судьи Бьорн Куйперс Футбол

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    «В этом полуфинале сойдутся две команды с богатой историей выступлений в Лиге чемпионов. Здесь нет фаворита.

    Да, «Реал», выиграл две последних ЛЧ, в этом у них есть преимущество, но мы в замечательной форме. Мы добились успеха в бундеслиге, мы вышли в финал Кубка и хотим добавить к этому финал Лиги чемпионов.

    Лично мне кажется, что в нашем противостоянии фаворита нет. 

    Криштиану? Он проводит уникальную карьеру. Конечно, когда ты анализируешь игру «Реала», ты принимаешь во внимание такого игрока. Но в Лиге чемпионов побеждает более однородная команда. В конце концов, у нас есть Левандовски, который забил 39 голов.

    Я не беспокоюсь по поводу Куйперса (судьи матча – прим. Sports.ru). У меня всегда получается с ними ладить. Я объективно отношусь к их работе. Это полуфинал, здесь лучшие арбитры. Я полностью в нем уверен», – сказал Хайнкес.

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