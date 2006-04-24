Юпп Хайнкес о Роналду: «В ЛЧ побеждает более однородная команда. В конце концов, у нас есть Левандовски»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матчей с в полуфинале Лиги чемпионов.

«В этом полуфинале сойдутся две команды с богатой историей выступлений в Лиге чемпионов. Здесь нет фаворита.

Да, «Реал», выиграл две последних ЛЧ, в этом у них есть преимущество, но мы в замечательной форме. Мы добились успеха в бундеслиге, мы вышли в финал Кубка и хотим добавить к этому финал Лиги чемпионов.

Лично мне кажется, что в нашем противостоянии фаворита нет.

Криштиану? Он проводит уникальную карьеру. Конечно, когда ты анализируешь игру «Реала», ты принимаешь во внимание такого игрока. Но в Лиге чемпионов побеждает более однородная команда. В конце концов, у нас есть Левандовски, который забил 39 голов.

Я не беспокоюсь по поводу Куйперса (судьи матча – прим. Sports.ru). У меня всегда получается с ними ладить. Я объективно отношусь к их работе. Это полуфинал, здесь лучшие арбитры. Я полностью в нем уверен», – сказал Хайнкес.