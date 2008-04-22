Дзюба не заплатит за участие в игре с «Зенитом», расходы покроют «Арсенал» и Тульская область

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба не будет платить за свое участие в матче с (3:3) в рамках 27-го тура премьер-лиги.

Все расходы, связанные с участием форварда в игре, возьмет на себя тульский клуб, сообщает «Чемпионат».

Перед матчем с «Зенитом» руководство провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты петербургскому клубу денежной компенсации, размер которой составляет около 10 миллионов рублей.

По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с «Зенитом» всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области. Нападающий в сегодняшней игре забил гол и стал автором результативной передачи.

Таким образом, Дзюбе не придется отдавать свои деньги «Зениту». Нападающий по-прежнему принадлежит петербургскому клубу и выступает за «Арсенал» на правах аренды.

Артем Дзюба: «Алексей Дюмин и Гурам Аджоев помогли мне сыграть в матче с «Зенитом»