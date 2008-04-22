Артем Дзюба: «Алексей Дюмин и Гурам Аджоев помогли мне сыграть в матче с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба передал впечатления от матча с (3:3) в 27-м туре премьер-лиги.

– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить.

На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле.

Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба , которые помогли мне принять участие в матче.

Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

– Вы приняли участие в голевых атаках и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол стал особенным?

– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет, – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что тульский клуб должен будет выплатить «Зениту» 10 миллионов рублей в случае участия форварда в матче.

Дзюба заплатил 5 миллионов и забил «Зениту». Почти как Шатов