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    Артем Дзюба: «Алексей Дюмин и Гурам Аджоев помогли мне сыграть в матче с «Зенитом»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Гурам Аджоев Футбол

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба передал впечатления от матча с «Зенитом» (3:3) в 27-м туре премьер-лиги.

    – Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить.

    На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле.

    Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче.

    Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.

    – Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол стал особенным?

    – Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет, – сказал футболист.

    Ранее сообщалось, что тульский клуб должен будет выплатить «Зениту» 10 миллионов рублей в случае участия форварда в матче.

    Дзюба заплатил 5 миллионов и забил «Зениту». Почти как Шатов

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