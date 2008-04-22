Артем Дзюба: «Алексей Дюмин и Гурам Аджоев помогли мне сыграть в матче с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба передал впечатления от матча с «Зенитом» (3:3) в 27-м туре премьер-лиги.
– Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить.
На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле.
Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче.
Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку.
– Вы приняли участие в голевых атаках «Арсенала» и забили сами. Для вас забитый на последних минутах гол стал особенным?
– Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет, – сказал футболист.
Ранее сообщалось, что тульский клуб должен будет выплатить «Зениту» 10 миллионов рублей в случае участия форварда в матче.
Дзюба заплатил 5 миллионов и забил «Зениту». Почти как Шатов