Дзюба сделал голевую передачу в матче против «Зенита». Это его 7-е результативное действие за «Арсенал» в 7 матчах

«Арсенал» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, первый тайм).
На 3-й минуте игры отличился полузащитник Игорь Горбатенко, которому ассистировал нападающий Артем Дзюба.
Для 29-летнего форварда туляков это седьмое результативное действие (4 гола и 3 голевых передачи) в семи матчах за клуб.
Права на Дзюбу принадлежат «Зениту», а в тульской команде он выступает на правах аренды. Ранее появилась информация, что петербургский клуб за его участие в сегодняшней игре получит 120 тысяч евро.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит».