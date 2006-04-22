Дзюба сделал голевую передачу в матче против «Зенита». Это его 7-е результативное действие за «Арсенал» в 7 матчах

«Арсенал» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против (1:0, первый тайм).

На 3-й минуте игры отличился полузащитник Игорь Горбатенко, которому ассистировал нападающий .

Для 29-летнего форварда туляков это седьмое результативное действие (4 гола и 3 голевых передачи) в семи матчах за клуб.

Права на Дзюбу принадлежат «Зениту», а в тульской команде он выступает на правах аренды. Ранее появилась информация, что петербургский клуб за его участие в сегодняшней игре получит 120 тысяч евро.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит».