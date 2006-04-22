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    Дзюба сделал голевую передачу в матче против «Зенита». Это его 7-е результативное действие за «Арсенал» в 7 матчах

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Игорь Горбатенко Футбол

    «Арсенал» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, первый тайм).

    На 3-й минуте игры отличился полузащитник Игорь Горбатенко, которому ассистировал нападающий Артем Дзюба.

    Для 29-летнего форварда туляков это седьмое результативное действие (4 гола и 3 голевых передачи) в семи матчах за клуб.

    Права на Дзюбу принадлежат «Зениту», а в тульской команде он выступает на правах аренды. Ранее появилась информация, что петербургский клуб за его участие в сегодняшней игре получит 120 тысяч евро.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит».

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