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    «Чемпионат.com»: Дзюба сыграет в матче с «Зенитом»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, арендованный у «Зенита», поучаствует в матче 27-го тура премьер-лиги с командой из Санкт-Петербурга.

    В арендном соглашении есть опция, позволяющая Дзюбе сыграть против «Зенита», если буду уплачены 120 тысяч евро. Сообщалось, что игрок и клуб решают, как выплачивать эти деньги. Дзюба был готов заплатить 5 миллионов рублей.

    Источники «Чемпионат.com» в «Арсенале» подтвердили договоренность об участии Дзюбы в матче. Пока неизвестно, на каких условиях он сыграет с «Зенитом».

    Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля.

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