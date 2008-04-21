«Чемпионат.com»: Дзюба сыграет в матче с «Зенитом»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, арендованный у , поучаствует в матче 27-го тура премьер-лиги с командой из Санкт-Петербурга.

В арендном соглашении есть опция, позволяющая Дзюбе сыграть против «Зенита», если буду уплачены 120 тысяч евро. Сообщалось, что игрок и клуб решают, как выплачивать эти деньги. Дзюба был готов заплатить 5 миллионов рублей.

Источники «Чемпионат.com» в «Арсенале» подтвердили договоренность об участии Дзюбы в матче. Пока неизвестно, на каких условиях он сыграет с «Зенитом».

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля.