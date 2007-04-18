Миодраг Божович: «Дзюба наверняка не сыграет с «Зенитом». Что-то с деньгами связано»

Главный тренер Миодраг Божович ответил на вопросы о возможном участии форварда в матче с «Зенитом».

– Есть уже понимание, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»?

– По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

– Почему? Футболист или клуб не готовы заплатить 10 миллионов рублей?

– Не знаю. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить.

– Вам руководство клуба сказало, что Дзюба против , скорее всего, не сыграет?

– Сказали, что все непонятно с Дзюбой, что и шансы невелики.

– Когда наступит окончательная ясность?

– Думаю, только в субботу. На предыгровой тренировке, – сказал черногорец.

«Арсенал» в зимнее трансферное окно арендовал нападающего у «Зенита» до конца сезона.