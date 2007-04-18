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    Миодраг Божович: «Дзюба наверняка не сыграет с «Зенитом». Что-то с деньгами связано»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Миодраг Божович Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответил на вопросы о возможном участии форварда Артема Дзюбы в матче с «Зенитом».

    – Есть уже понимание, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»?

    – По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький…

    – Почему? Футболист или клуб не готовы заплатить 10 миллионов рублей?

    – Не знаю. Что-то с деньгами связано. Точно не могу ответить.

    – Вам руководство клуба сказало, что Дзюба против «Зенита», скорее всего, не сыграет?

    – Сказали, что все непонятно с Дзюбой, что и шансы невелики.

    – Когда наступит окончательная ясность?

    – Думаю, только в субботу. На предыгровой тренировке, – сказал черногорец.

    «Арсенал» в зимнее трансферное окно арендовал нападающего у «Зенита» до конца сезона.

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