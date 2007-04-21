Погребняк перенес операцию на ахилле. На восстановление уйдет 6-8 месяцев

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал об операции и сроках восстановления форварда Павла Погребняка.

34-летний нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия в полуфинале Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:4 – по пенальти).

«Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно.

Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть от того, как он пройдет реабилитацию.

Контракт? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новый контракт», – сказал Матюшенко.

Погребняк после ухода из московского «Динамо» забил 4 гола в 8 матчах за .