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    Вальверде могут уволить из «Барселоны», если он не выиграет чемпионат и Кубок Испании

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    Руководство «Барселоны» недовольно работой главного тренера команды Эрнесто Вальверде в связи с вылетом из Лиги чемпионов после гостевого поражения от «Ромы» (0:3).

    Источники в клубе говорят, что если 54-летний специалист не оформит «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Испании, он может покинуть свой пост.

    Люди из «Барселоны» не исключают возможных перестановок даже в случае завоевания двух трофеев. Тогда важен будет матч против «Реала».

    Руководство каталонского клуба полагает, что вылет из Лиги чемпионов был «нелепым» и их не устраивает такое объяснение, как «несчастный случай».

    Напомним, что Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года, подписав контракт на два года с пунктом о возможном продлении еще на один сезон.

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