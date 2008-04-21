Вальверде могут уволить из «Барселоны», если он не выиграет чемпионат и Кубок Испании

Руководство «Барселоны» недовольно работой главного тренера команды в связи с вылетом из Лиги чемпионов после гостевого поражения от «Ромы» (0:3).

Источники в клубе говорят, что если 54-летний специалист не оформит «золотой дубль», выиграв чемпионат и , он может покинуть свой пост.

Люди из «Барселоны» не исключают возможных перестановок даже в случае завоевания двух трофеев. Тогда важен будет матч против «Реала».

Руководство каталонского клуба полагает, что вылет из Лиги чемпионов был «нелепым» и их не устраивает такое объяснение, как «несчастный случай».

Напомним, что Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года, подписав контракт на два года с пунктом о возможном продлении еще на один сезон.