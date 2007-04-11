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    Эрнесто Вальверде: «Барса» так и не справилась с прессингом «Ромы». Она заставила нас играть длинным пасом»

    Теги Рома Барселона Эрнесто Вальверде Лига чемпионов Футбол Лига чемпионов Испания Италия

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о причинах разгрома от «Ромы» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 4:1).

    «Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты. Они весь матч высоко прессинговали, это не позволило нам показать свою игру.

    Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. «Рома» очень здорово сыграла, а мы – нет.

    «Рома» отодвинула нас к нашим воротам. Она заставила нас играть длинным пасом. После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован», – сказал Вальверде.

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