РФС не будет дисквалифицировать Денисова

РФС не подтвердил информацию о дисквалификации капитана Игоря Денисова.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза.

Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе .

Ранее глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Денисов, помимо штрафа в размере 1 миллиона рублей, будет дисквалифицирован на 1 матч за оскорбление допинг-офицера.