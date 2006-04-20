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    РФС не будет дисквалифицировать Денисова

    Теги Локомотив Игорь Денисов премьер-лига Россия РФС РУСАДА Футбол

    РФС не подтвердил информацию о дисквалификации капитана «Локомотива» Игоря Денисова.

    «РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза.

    Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», – заявили в пресс-службе РФС.

    Ранее глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что Денисов, помимо штрафа в размере 1 миллиона рублей, будет дисквалифицирован на 1 матч за оскорбление допинг-офицера.

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